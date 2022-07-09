Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı sosyal medyadan verdi - Haberler

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Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı sosyal medyadan verdi

Haberler.com - Spor
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Ünlü gazeteci ve spor yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı. Uluç ile ilgili kötü haberi sosyal medya hesabından paylaşan spor yazarı Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış." ifadelerini kullandı.

Gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusu olan 82 yaşındaki Hıncal Uluç, sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

"HINCAL AĞABEY YOĞUN BAKIMA ALINMIŞ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan gazeteci Tahir Kum, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım. Sesi çok kötü geliyordu. Sebebi; Hıncal ağabey yoğun bakıma alınmış. Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin." ifadelerini kullandı. Tahir Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığına dair ise bir bilgi vermedi.

Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı! Kötü haberi ünlü spor yazarı sosyal medyadan verdi

Haberler.com - Spor

Hıncal Uluç Tahir Kum Spor Haberler

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