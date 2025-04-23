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Hilal Göktekin, Avrupa Kuraş Şampiyonu Oldu

Hilal Göktekin, Avrupa Kuraş Şampiyonu Oldu
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Diyarbakırlı sporcu Hilal Göktekin, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda 52 kiloda altın madalya kazandı. Finaldeki başarılı performansı ile Avrupa şampiyonu olan Göktekin, bu başarıdan dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Diyarbakırlı sporcu Hilal Göktekin, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Gürcistan'ın Batum kentinde 11-14 Nisan'da gerçekleştirilen organizasyonda, 52 kiloda mücadele eden 12. sınıf öğrencisi Hilal Göktekin, finalde rakibini mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Göktekin, "Avrupa şampiyonu olmak en büyük hedeflerimden biriydi. Aylarca bu anı hayal ettim. Final maçında sadece ülkemi düşünerek mindere çıktım. Hayalime ulaştım ama yolun daha başındayım. İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası için daha sıkı çalışacağım." dedi.

Hilal Göktekin'in antrenörü Selman Süren de sporcusunun başarısından gurur duyduklarını belirtti.

Süren, "Hilal, Diyarbakır'da sporla tanışan binlerce gençten biri ama onu farklı kılan, pes etmemesi oldu. Haftanın 6 günü düzenli antrenman yaptı. Bu başarı, diğer gençlere de ilham verecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Spor
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