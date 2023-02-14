Hikayenin sonu! Josef de Souza, Beşiktaş'tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Çin ekibi Beijing Guoan ile anlaşmaya vardı. Sezon sonunda ayrılacağını söyleyen Josef, bu tarihi erkene açtı.

Siyah-Beyazlılar'ın tecrübeli orta sahası Josef de Souza, Çin'e transfer oluyor. Vole muhabiri Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Beijing Guoan ile Josef anlaşmaya vardı.

SUUDİ EKİBİNDEN GELMİŞTİ

3 sezon Fenerbahçe forması giyen Josef, 2018'de Al-Ahli'ye transfer olmuş ve 2020'de Beşiktaş'a gelmişti. Beşiktaş'ta çifte kupa sevinci yaşayan Josef'in hikayesi böylece 2022-23 sezonu bitmeden tamamlanıyor.

"AYRILMAK İSTİYOR"

Sezon başında olaylı Ankaragücü maçında sahaya giren taraftarı uzaklaştırdığı için ceza alan Josef, gözyaşları içinde açıklama yapmıştı. Brezilyalı futbolcu, "Güvende hissetmediğim bir yerde daha fazla kalmak istemiyorum" demişti. Sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyleyen Josef, bir özür açıklaması yapmıştı.