Hidayet Türkoğlu: 'Uluslararası Her Organizasyonda Yer Almamız Gerek'

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Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki başarılarını kutlarken, uluslararası organizasyonlarda yer almanın önemine dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası eleme maçları için umut dolu ifadelerde bulundu.

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Hem kadınlarda hem erkeklerde uluslararası her organizasyonda yer almamız gereken bir ülkeyiz. Bu anlamda Ay-yıldızlılarımızın ortaya koyduğu sorumluluk duygusu ve cesaret, bize gelecek adına büyük umut verdi. Sahada ter döken, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımıza emekleri ve mücadeleleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek yeni kurallarla birlikte, kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri için önemli bir süreç de başlamış olacak. Umuyoruz ki Mart ayında oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçlarında da daha tecrübeli bir kadroyla sahaya çıkacak ve bu hedefimize ulaşacağız" dedi.

FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası 7'ncilik karşılaşmasında A Milli Kadın Basketbol Takımı Litvanya'yı 99-87 yenerek turnuvada 7'nci oldu ve FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Elemelerine katılmayı başardı. Mücadelenin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, TRT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Turnuvayı değerlendiren Hidayet Türkoğlu, "FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı kazanan A Kadın Milli Takımımızı bir kez daha gönülden kutluyoruz. Bütüne baktığımızda, Eleme pencerelerinde başlayan istikrarlı basketbollarıyla Avrupa Şampiyonası'na gitme hakkı kazandılar ve turnuvaya da iyi başladılar. Uzun yıllardan sonra ulaştığımız çeyrek finallerde ve başa baş geçen maçların sonunda istediğimiz sonuçları alamadık belki ama önemli olan turnuvayı nasıl bitirdiğimizdi. Millilerimiz bugünkü mücadeleleri ve güzel oyunlarıyla turnuvayı galibiyetle tamamlayarak bizleri gururlandırdılar. Ayrıca bizleri dost bir ülke olarak ağırlayan Yunanistan Basketbol Federasyonu'na teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

'HER ORGANİZASYONDA YER ALMAMIZ GEREKEN BİR ÜLKEYİZ'

Her organizasyonda yer almaları gerektiğine dikkat çeken Başkan Hidayet Türkoğlu, "Hem kadınlarda hem erkeklerde uluslararası her organizasyonda yer almamız gereken bir ülkeyiz. Bu anlamda Ay-yıldızlılarımızın ortaya koyduğu sorumluluk duygusu ve cesaret, bize gelecek adına büyük umut verdi. Sahada ter döken, ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımıza emekleri ve mücadeleleri için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki sezon yürürlüğe girecek yeni kurallarla birlikte, kızlarımızın kendilerini geliştirmeleri için önemli bir süreç de başlamış olacak. Umuyoruz ki Mart ayında oynayacağımız Dünya Kupası eleme maçlarında da daha tecrübeli bir kadroyla sahaya çıkacak ve bu hedefimize ulaşacağız" şeklinde konuştu.

Hidayet Türkoğlu sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu süreçte Kadın Milli Takımımıza destek veren, Türk basketboluna inanan ve her koşulda yanımızda olan tüm sponsorlarımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Türk basketboluna gönül veren ve bu yolculukta bizlerle omuz omuza yürüyen herkese şükranlarımızı sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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