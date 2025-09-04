Hiç tanımadığı adam Neymar'a miras bıraktı

Brezilya'da 31 yaşındaki bir iş insanı, vasiyetnamesinde ünlü futbolcu Neymar'ı mirasçı olarak belirledi. Kararın gerekçesi ise dikkat çekici bulundu.

VASİYETNAME RESMİLEŞTİ

CNN Brezilya'nın aktardığı bilgilere göre, Rio Grande do Sul eyaletinde yaşayan iş insanı, vasiyetini 12 Haziran 2025 tarihinde Porto Alegre'deki 9. Noterlik'te iki tanık ve bir yetkili huzurunda resmi olarak kayda geçirdi. Belgede Neymar'ın tek yararlanıcı olduğu belirtildi.

Mirasın toplam değeri açıklanmazken, yerel kaynaklar vasiyetin gayrimenkuller, şirket hisseleri ve farklı yatırımları kapsadığını bildirdi.

"NEYMAR'I SEVİYORUM"

Kimliğinin gizli tutulmasını isteyen iş insanı, "Neymar'ı seviyorum ve kendimi onunla çok özdeşleştiriyorum. Ben de iftiralarla uğraşıyorum, aileme bağlıyım. Onun babasıyla olan ilişkisi bana rahmetli babamı hatırlatıyor ve en önemlisi, çıkarcı biri değil. Günümüzde böyle kişiler oldukça nadir" dedi.

Sağlık sorunlarıyla mücadele ettiğini de belirten iş insanı, Neymar'ın yaşam öyküsünün kendisini derinden etkilediğini söyledi.