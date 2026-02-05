Haberler

Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı

Hiç düşünmediler! Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek yanıtı
Güncelleme:
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralama teklifinde bulundu. Ancak Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımı, 20 yaşındaki savunma oyuncusunun kiralama teklifini reddetti ve genç futbolcuyu kadro planlamasında tutma kararı aldı.

  • Fenerbahçe, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Al Hilal'e yaptığı tekliften olumsuz yanıt aldı.
  • Al Hilal, Yusuf Akçiçek'i kadro planlamasında tutma kararı aldı.
  • Yusuf Akçiçek, bu sezon Al Hilal formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev aldı ve 1 gol kaydetti.

Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdüren Fenerbahçe, eski oyuncusu Yusuf Akçiçek için Al Hilal'e yaptığı girişimden olumsuz sonuç aldı.

Sarı-lacivertli kulübün, 20 yaşındaki savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek'i kiralık olarak kadrosuna katmak istediği öğrenilirken, Suudi Arabistan temsilcisinden ret yanıtı geldi.

KİRALAMA TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Al Hilal, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini kabul etmedi. Suudi ekibinin genç futbolcuyu kadro planlamasında tutma kararı aldığı ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Al Hilal formasıyla 15 resmi karşılaşmada görev alan Yusuf Akçiçek, savunmadaki istikrarlı görüntüsünün yanı sıra 1 gol kaydetti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

