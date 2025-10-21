Haberler

Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray ile karşılaşacak olan Norveç ekibi Bodo/Glimt, İstanbul deplasmanı öncesi endişeli. Suni çime alışık olan İskandinav temsilcisi, Rams Park'taki doğal zemin ve Galatasaray taraftarının baskısı karşısında zor bir sınav verecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte hedef net galibiyet. Tüm şartlar, Aslan lehine görünüyor. Özellikle Rams Park atmosferi ve zemin farkı, Norveç ekibinin korkulu rüyası haline geldi.

RAMS PARK ATMOSFERİ LİVERPOOL'U BİLE ZORLADI

Galatasaray'ın evinde oluşturduğu yüksek sesli atmosfer, son olarak Liverpool'u bile zor durumda bırakmıştı. "Cehennem" olarak anılan Rams Park'ta tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. Norveç ekibi, daha maç öncesinde bu atmosferden çekindiğini gizleyemiyor.

SUNİ ÇİMDEN GERÇEK ZEMİNE GEÇİŞ

Bodo/Glimt, ülkesinde tüm maçlarını suni çimde oynuyor. Bu da doğal zeminde oynamaları gerektiğinde performanslarını olumsuz etkiliyor. Rams Park'taki hibrit (doğal + sentetik karışımı) zemin, Norveç ekibi için alışılmışın dışında bir ortam olacak.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Zemin faktörü, Bodo/Glimt'in son dönem Avrupa performansında açıkça görülüyor. Norveç şampiyonu ekip, Avrupa arenasında oynadığı son 10 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bodo, yalnızca Braga'yı 2-1 mağlup ederken; Sturm Graz (2-1), Tottenham (3-1), Lazio (3-1), Twente (2-1), Olympiakos (2-1) ve Manchester United'a (3-2) yenildi. Ayrıca Slavia Prag (2-2), Nice (1-1) ve Union St. Gilloise (0-0) maçlarında beraberlik aldı.

İÇ SAHADA FARKLI, DIŞARIDA ZAYIF

Norveç temsilcisi iç sahada ise bambaşka bir tablo çiziyor. Son 10 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Bodo/Glimt, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor.

Rams Park'ta hem coşkulu taraftar atmosferi hem de alışık olunmayan zemin faktörüyle karşılaşacak olan İskandinav ekibini zorlu bir 90 dakika bekliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

galatasaray 2 0 yenilir abartmaya gerek yok

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
İYİ Parti'den ihraç edilen Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, CHP'ye katıldı

"AK Parti 3 kez kapımı çaldı" diyen milletvekili CHP'ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.