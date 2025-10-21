Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, çarşamba akşamı Bodo/Glimt'i konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte hedef net galibiyet. Tüm şartlar, Aslan lehine görünüyor. Özellikle Rams Park atmosferi ve zemin farkı, Norveç ekibinin korkulu rüyası haline geldi.

RAMS PARK ATMOSFERİ LİVERPOOL'U BİLE ZORLADI

Galatasaray'ın evinde oluşturduğu yüksek sesli atmosfer, son olarak Liverpool'u bile zor durumda bırakmıştı. "Cehennem" olarak anılan Rams Park'ta tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyor. Norveç ekibi, daha maç öncesinde bu atmosferden çekindiğini gizleyemiyor.

SUNİ ÇİMDEN GERÇEK ZEMİNE GEÇİŞ

Bodo/Glimt, ülkesinde tüm maçlarını suni çimde oynuyor. Bu da doğal zeminde oynamaları gerektiğinde performanslarını olumsuz etkiliyor. Rams Park'taki hibrit (doğal + sentetik karışımı) zemin, Norveç ekibi için alışılmışın dışında bir ortam olacak.

DEPLASMAN KARNESİ ZAYIF

Zemin faktörü, Bodo/Glimt'in son dönem Avrupa performansında açıkça görülüyor. Norveç şampiyonu ekip, Avrupa arenasında oynadığı son 10 deplasman maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi. Bodo, yalnızca Braga'yı 2-1 mağlup ederken; Sturm Graz (2-1), Tottenham (3-1), Lazio (3-1), Twente (2-1), Olympiakos (2-1) ve Manchester United'a (3-2) yenildi. Ayrıca Slavia Prag (2-2), Nice (1-1) ve Union St. Gilloise (0-0) maçlarında beraberlik aldı.

İÇ SAHADA FARKLI, DIŞARIDA ZAYIF

Norveç temsilcisi iç sahada ise bambaşka bir tablo çiziyor. Son 10 iç saha maçında 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Bodo/Glimt, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor.

Rams Park'ta hem coşkulu taraftar atmosferi hem de alışık olunmayan zemin faktörüyle karşılaşacak olan İskandinav ekibini zorlu bir 90 dakika bekliyor.