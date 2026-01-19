Hiç acımadılar! Dev finali gölgede bırakan görüntü

Haberler

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Fas arasında oynanan finalde Senegal aleyhine verilen penaltı kararı tribünleri gerdi. Karara tepki gösteren Senegal taraftarlarına polis müdahale etti ve cop kullandı. O anlar kısa sürede viral oldu.

Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal ile Fas arasında oynanan finalde Senegal aleyhine verilen penaltı kararı tribünleri gerdi.

PENALTI KARARI TRİBÜNLERDE GERGİNLİĞİ TIRMANDIRDI

Son anlarda verilen penaltı kararı, tribünlerde tansiyonu yükseltti. Kararın ardından özellikle Senegal taraftarlarının tepkisi büyüdü ve tribünlerde hareketlilik başladı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ, COP KULLANDI

Yaşanan gerginlik sonrası güvenlik güçleri tribünlere müdahale etti. Polis, Senegal taraftarlarını dağıtmak için cop kullandı. Tribündeki müdahale görüntüleri, final gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
