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Heyecan dorukta! Türkiye'nin EURO 2024 gruplarındaki son rakibi belli oluyor

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A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) yer aldığı F Grubu'ndaki son rakibi belli, Gürcistan-Yunanistan eşleşmesinin galibi olacak.

YUNANİSTAN KAZAKİSTAN'I 5-0 YENDİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Play-Off yarı finalinde Yunanistan ile Kazakistan karşı karşıya geldi. Yunanistan rakibini 5-0 mağlup ederek finale yükseldi.

MAÇ 26 MART'TA

Bu sonucun ardından finale yükselen Yunanistan, Lüksemburg'u eleyen Gürcistan ile eşleşti. 26 Mart'ta oynanacak final karşılaşmasını kazanan takım, EURO 2024'te Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nda yer alacak.

GRUBUMUZ BELLİ OLUYOR

Yunanistan, Kazakistan'ı 5-0 mağlup ederek finale yükseldi ve Lüksemburg'u eleyen Gürcistan ile eşleşti. 26 Mart'ta oynanacak final karşılaşmasını kazanan takım, EURO 2024'te Türkiye, Portekiz ve Çekya'nın bulunduğu F Grubu'nda yer alacak. 14 Haziran'da başlayacak olan EURO 2024, 14 Temmuz'da Münih'te oynanacak final müsabakasıyla sona erecek.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

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