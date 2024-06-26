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Heyecan dorukta! İşte Çekya-Türkiye maçındaki muhtemel ilk 11'ler

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EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında A Milli Futbol Takımımız, Çekya'yla karşılaşacak. Üst tura çıkmak için Türkiye'ye bir puan yetiyor. Büyük heyecana sahne olacak mücadelenin muhtemel ilk 11'lerini sizin için derledik...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya ile kozlarını paylaşacak. Gruptan çıkarak son 16 turuna yükselmeyi hedefleyen Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verecek. Hamburg'daki Volkspark Stadı'ndaki maç, TSİ 22.00'da başlayacak ve TRT 1'den yayımlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz'e 3-0 mağlup oldu. Turnuvaya 2-1'lik Portekiz yenilgisiyle başlayan Çekya ise ikinci maçında Gürcistan ile 1-1 berabere kaldı. F Grubu'nda 6 puana yükselen Portekiz ikili averajla Türkiye'ye üstünlük sağladığı için son karşılaşmalar öncesinde grubu lider bitirmeyi garantiledi. Grupta, Türkiye'nin 3, Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı var. Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen'de oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çekya; Stanek, Holes, Hranac, Krejci, Coufal, Soucek, Provod, Doudera, Barak, Hlozek, Chytil

Türkiye; Altay, Mert Müldür, Merih, Kaan, Ferdi, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.

GRUP İKİNCİLİĞİ İÇİN 1 PUAN YETERLİ

A Milli Futbol Takımı'na grup ikinciliği için 1 puan yeterli olacak. Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak. Milli takımın, Çekya karşısında mağlup olması halinde ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasını bekleyecek. Oluşacak böyle bir tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor

A Milli Futbol Takımı Çek Cumhuriyeti Türkiye Spor Dünya Haberler

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Yorumlar (7)

Avci:

Hala tutturmussunuz baris alper yaha bunu koyma teknik direktor bosuna,, cenk tosunu koy daha iyi

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HÜSEYİN ÖZTÜRK:

Bu barış Alper satmak için milli takımı kullanmanız şart mı? Bu çocuklar gs dan başka hiç bir yerde oynayamaz ve kim alırsa elinde kalır

40
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Kenan Star:

4-0 yeniliriz,ferdi gwne hata yapar

6
27
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SELÇUK GÜNDOĞDU:

EĞER YAZDIĞINIZ BU KADRO ÇIKARSA ÇEKYAYI ÇOK RAHAT GEÇERİZ,AMMMAAAA SON DÜZLÜKTE ERDEN,BÜYÜKEKŞİ VE ALTINTOP DEVREYE GİRERSE PORTEKİZDEN BETER EDERLER BİZİ İZLEYİNDE GÖRÜN

17
9
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ATSIZ06:

fetösarayın boş topçularını parlatma çabası. delikli kova misalı. ne kadar da su doldurmaya çalışsan da dolmaz. başka da bişey değil. şutu olmayan boş gereksizi ısrarla forvete koymak.

16
2
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objektif:

Türkiyede Gs Milli Takım. Durum bu. Baştan uca kuşatmışlar futbolu.

13
2
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Taha Demirci:

mert (uğurcan) ferdi ahmetcan kaan mert müldür ismail yüksek hakan çalhanoğlu barış alper arda güler kenan cenk tosun (semih)

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