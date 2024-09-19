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Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü

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Büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 6 maçla devam edecek. İşte günün maçları...

Yeni format ile oynanan ve futbolseverleri ekranlara kilitleyen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, bugün oynanacak 6 maçla devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde günün maç programı şu şekilde;

  • 19.45 Feyenoord-Bayer Leverkusen: tabii
  • 19.45 Kızılyıldız-Benfica: tabii, TRT 1
  • 22.00 Atletico Madrid-Leipzig: tabii
  • 22.00 Monaco-Barcelona: tabii
  • 22.00 Atalanta-Arsenal: tabii
  • 22.00 Brest-Sturm Graz: tabii
Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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