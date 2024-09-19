Heyecan devam ediyor! İşte Şampiyonlar Ligi'nde günün menüsü
Büyük heyecana sahne olan Şampiyonlar Ligi'nde heyecan bu akşam oynanacak 6 maçla devam edecek. İşte günün maçları...
Yeni format ile oynanan ve futbolseverleri ekranlara kilitleyen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, bugün oynanacak 6 maçla devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde günün maç programı şu şekilde;
- 19.45 Feyenoord-Bayer Leverkusen: tabii
- 19.45 Kızılyıldız-Benfica: tabii, TRT 1
- 22.00 Atletico Madrid-Leipzig: tabii
- 22.00 Monaco-Barcelona: tabii
- 22.00 Atalanta-Arsenal: tabii
- 22.00 Brest-Sturm Graz: tabii