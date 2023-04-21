Heyecan devam ediyor! İşte 31'inci haftanın hakemleri

Süper Lig'de 31'inci hafta karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Açıklanan listede lider Galatasaray'ın Karagümrük ile sahasında oynayacağı maça Volkan Bayarslan atandı. İkinci sırada yer alan Fenerbahçe-İstanbulspor mücadelesinde ise Kadir Sağlam düdük çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF ve MHK tarafından yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarının hakemleri şöyle:

GALATASARAY-KARAGÜMRÜK MAÇI BAYARSLAN'IN

Ligin zirvesinde yer alan ve şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilen Galatasaray'ın 23 Nisan Pazar günü sahasında İstanbul ekiplerinden Karagümrük ile oynayacağı mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

FENERBAHÇE-İSTANBULSPOR MAÇI KADİR SAĞLAM'IN

Özellikle son haftalardaki almış olduğu galibiyetlerle zirve yarışından kopmayan ve ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe'nin 24 Nisan Pazartesi günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Cumartesi:

19.00 HangiKredi Ümraniyespor- Beşiktaş : Cihan Aydın

23 Nisan Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: Yasin Kol

16.00 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

24 Nisan Pazartesi: