Heybeliada Su Sporları, Challenger Kupası Elemeleri'nde Welsh Wanderers'ı Mağlup Etti

Sutopu Erkekler Challenger Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu son maçında Heybeliada Su Sporları, Büyük Britanya temsilcisi Welsh Wanderers'ı 22-12 yendi.

ENKA Sutopu Havuzu'nda düzenlenen elemeler, Welsh Wanderers-Heybilada Su Sporları karşılaşmasıyla tamamlandı.

Son maçında Heybeliada Su Sporları, rakibi Welsh Wanderers'ı 22-12 mağlup etti.

Heybeliada Su Sporları ve Welsh Wanderers'ın yanı sıra ENKA Spor'un da yer aldığı C Grubu'nu 6 puanla lider bitiren ENKA ve 3 puanla 2. sırada tamamlayan Heybeliada Su Sporları, 2. tura yükseldi.