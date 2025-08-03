Heung-min Son, Tottenham'a Veda Etti
Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, 10 yılını geçirdiği Tottenham Hotspur ile Newcastle United arasındaki hazırlık maçında taraftarlarına veda etti. 33 yaşındaki oyuncu, Tottenham kariyerinde 454 maça çıkarak 173 gol ve 101 asistlik performans gösterdi.
Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından 10 senedir formasını giydiği Kuzey Londra ekibi Tottenham'a veda etti.
Premier Lig ekipleri Tottenham ile Newcastle United, Güney Kore'de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Tottenham taraftarına veda etti. Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL