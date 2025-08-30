Hesap.com Antalyaspor ve Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Eşitliği Sağladı
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Antalyaspor'un ilk golü Güray Vural ile geldi, ardından Fatih Karagümrük'ten Anıl Yiğit Çınar eşitliği sağladı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Akıncık, Özcan Sultanoğlu
Hesap.com Antalyaspor : Cuesta, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Van de Streek, Ceesay, Güray Vural, Abdülkadir Ömür, Storm, Cvancara
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Tarık Buğra Kalpaklı, Barış Kalaycı, Johnson, Serginho, Gray, Tiago Çukur
Goller: Dk. 11 Güray Vural (Hesap.com Antalyaspor ), Dk. 42 Anıl Yiğit Çınar (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük )
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Hesap.com Antalyaspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük mücadelesinin ilk yarısı, 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçın ilk etkili pozisyonu 1. dakikada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ten geldi. Orta sahadan aldığı topla ilerleyen Tarık Buğra Kalpaklı'nın ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada Antalyaspor öne geçti. Storm'un sol kanattan gönderdiği topla ceza sahası dışında sağ çaprazda buluşan Güray Vural, meşin yuvarlağı düzelttikten sonra şutunu çekti. Top, kaleci Grbic'in solundan ağlarla buluştu: 1-0.
19. dakikada Tiago Çukur'un ceza sahası ön çizgisi üzerinden sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Storm'un sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Giannetti'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.
30. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Barış Kalaycı'nın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
34. dakikada Güray Vural'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Cvancara, kaleci Grbic'i geçerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Muhammed Kadıoğlu, son anda topu çizgiden çıkararak meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasını engelledi.
42. dakikada Fatih Karagümrük karşılaşmada beraberliği yakaladı. Johnson'un sol kanattan yerden ortasında ceza sahası ön direk hizasında topla buluşan Anıl Yiğit Çınar'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.