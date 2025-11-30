Haberler

Hesap.com Antalyaspor, Göztepe'yi 1-0 Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hesap.com Antalyaspor, Göztepe'yi 40. dakikada Veysel Sarı'nın kafasıyla bulduğu golle 1-0 önde tamamladı. Maçta etkili ataklar ve pozisyonlar ön plana çıktı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Tuğberk Curbay, Esat Sancaktar

Hesap.com Antalyaspor : Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Samet Karakoç, Ceesay, Paal, Abdülkadir Ömür, Safuri, Storm, Boli

Göztepe: Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan

Gol: Dk. 40 Veysel Sarı (Hesap.com Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki maçta Hesap.com Antalyaspor, Göztepe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

25. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Heliton'un kafayla şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

39. dakikada Safuri'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

40. dakikada Antalya temsilcisi 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan serbest atış kullanan Safuri'nin ceza sahasına yaptığı ortada, penaltı noktası yakınında iyi yükselen Veysel Sarı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Hesap.com Antalyaspor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
