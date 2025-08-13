Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor

Hesap.com Antalyaspor, Gençlerbirliği Maçına Hazırlanıyor
Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı-beyazlı ekip, fitness salonunda kuvvet çalışması yaptı ve akşam antrenmanı gerçekleşecek.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 17 Ağustos Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde günün ikinci çalışmasını akşam saatlerinde yapacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
