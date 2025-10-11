Haberler

Hesap.com Antalyaspor Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Hesap.com Antalyaspor Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için Antalyada yapılan antrenmanlarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde çalıştı.

Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Afganistan ve Pakistan arasında savaş an meselesi! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

İki Müslüman ülke arasında savaş an meselesi
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlülere operasyon gündemdeyken MHP'nin ağır topu ateşe benzin döktü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahlaksızlıkta son nokta: 22 kiloluk çuvaldan 13 kilo patates çıktı

Ahlaksızlıkta son nokta
MHP'li Feti Yıldız'dan ünlü isimlerle ilgili çok konuşulacak mesaj: Nutuk atmaya kalkarlarsa...

Ünlülere operasyon gündemdeyken MHP'nin ağır topu ateşe benzin döktü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.