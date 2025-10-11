Hesap.com Antalyaspor Gaziantep FK Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı için Antalyada yapılan antrenmanlarda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde çalıştı.
Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve dayanıklılık çalışmasıyla tamamlandı.
Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor