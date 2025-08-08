Hesap.com Antalyaspor, Burak İngenç'i Kiraladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak İngenç'i Sırbistan ekibi FK Novi Pazar'a kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Burak İngenç'in, 2025-2026 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda Sırbistan'ın FK Novi Pazar takımı ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcumuza yeni takımında başarılar dileriz." denildi.

Burak İngenç, geçen sezon kırmızı-beyazlı formayla 4 resmi karşılaşmada görev almıştı.