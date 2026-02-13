Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç yıldızı Adem Yeşilyurt'un yeni adresi belli oldu. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, 7 Ocak'ta Karşıyaka ile ilk teması kurdu ve transferde anlaşmaya vardı. Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan üç kulübün de takip ettiği Adem Yeşilyurt için sarı-lacivertliler devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya iki taksitte 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 25 pay vereceği öğrenildi.

KİRALIK OYUNCU VE KAMP DETAYI

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin gelecek sezon Karşıyaka'ya 3 kiralık genç oyuncu göndereceği belirtildi. Bu oyuncuların başka kulüplere satılması halinde İzmir temsilcisi transferlerden yüzde 5 pay alacak.

Karşıyaka ayrıca sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapacak ve yaklaşık 100 bin euro tutarındaki kamp masrafları sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak.