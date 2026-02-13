Haberler

Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı

Herkesin peşine düştüğü Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe kaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'nın genç yeteneği Adem Yeşilyurt, 500 bin euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 25 pay karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu; anlaşmada kiralık oyuncu ve kamp desteği maddeleri de yer aldı.

  • Adem Yeşilyurt, Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu.
  • Fenerbahçe, Karşıyaka'ya 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek ve futbolcunun sonraki satışından yüzde 25 pay verecek.
  • Fenerbahçe, Karşıyaka'ya gelecek sezon 3 kiralık genç oyuncu gönderecek ve Karşıyaka'nın Düzce'deki kamplarının masraflarını karşılayacak.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın genç yıldızı Adem Yeşilyurt'un yeni adresi belli oldu. U19 Milli Takımı'nda da forma giymeye başlayan genç futbolcu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ve yönetimi, 7 Ocak'ta Karşıyaka ile ilk teması kurdu ve transferde anlaşmaya vardı. Son haftalarda Alanyaspor, Kasımpaşa ve Avrupa'dan üç kulübün de takip ettiği Adem Yeşilyurt için sarı-lacivertliler devreye girdi.

Fenerbahçe'nin Karşıyaka'ya iki taksitte 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca futbolcunun sonraki satışından yüzde 25 pay vereceği öğrenildi.

KİRALIK OYUNCU VE KAMP DETAYI

Anlaşma kapsamında Fenerbahçe'nin gelecek sezon Karşıyaka'ya 3 kiralık genç oyuncu göndereceği belirtildi. Bu oyuncuların başka kulüplere satılması halinde İzmir temsilcisi transferlerden yüzde 5 pay alacak.

Karşıyaka ayrıca sezon öncesi Fenerbahçe'nin Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde iki kez kamp yapacak ve yaklaşık 100 bin euro tutarındaki kamp masrafları sarı-lacivertliler tarafından karşılanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Memurlara yılda iki kez ikramiye! Teklif Meclis'e sunuldu

Memurları sevindiren gelişme! Çifte ikramiye teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Pedofili dosyasında adı geçen Goldman Sachs bankasının avukatı istifa etti

Dev bankada deprem! Mesajlar ifşa olunca koltuğu bırakıp kaçtı
Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor

Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Prenses'in mesajı ifşa oldu: Yakında insanlar artık yeni insanlar yapamayacak

Prensesin hamile kaldığı sapık milyardere attığı mesaj olay yarattı
Hayatını kaybeden oyuncunun gençlik yıllarından görüntüleri ortaya çıktı

Gençlik yıllarına ait görüntüleri gün yüzüne çıktı
Süper Lig'in Güney Koreli futbolcusundan 96 yaşındaki Kore gazisine sürpriz ziyaret

Süper Lig'in yıldızından sürpriz ziyaret
İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

İlçe ayakta! Genç kadın evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu