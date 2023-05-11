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Forması satış rekoru kıracak! Dünya yıldızı Mane, Süper Lig'e geliyor

Spor Haberleri

Bayern Münih'in sezon sonunda yolları ayırmaya karar verdiği 31 yaşındaki dünya yıldızı Sadio Mane için Fenerbahçe devreye girdi. Sarı-Lacivetliler'in hem kulüple hem de oyuncunun menajeriyle temasa geçtiği ifade edildi.

Sezon sonu Bayern Münih'ten ayrılacağı iddia edilen Sadio Mane hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Akşam'ın haberine göre; Sadio Mane için Fenerbahçe harekete geçti.

Herkesin nutku tutulacak! Dünya yıldızı Mane, Süper Lig'e geliyor

İhtişamlı Liverpool kariyeri sonrası Almanya'nın yolunu tutan tecrübeli oyuncu, takım içerisinde birçok sorun yaşadı ve formasını kaybetti. Bir süre kadro dışı kaldıktan sonra affedilen yıldız oyuncu sezon sonu takımdan ayrılmayı planlarken Fenerbahçe'nin Sadio Mane'nin durumunu hem kulübüne hem menajerine sorduğu öğrenildi.

Herkesin nutku tutulacak! Dünya yıldızı Mane, Süper Lig'e geliyor

Sadio Mane için sezon başında Liverpool'a 32 milyon euro ödeyen Bayern, 20 milyon euro seviyelerinde bir bedele futbolcuyu bırakabilir. Sarı-Lacivertliler çetin bir pazarlıkla Mane'yi kadrosuna katmak istiyor.

Senegalli yıldız oyuncu Sadio Mane, Bayern Münih forması ile 36 resmi maça çıktı ve 12 gol 5 asistlik performans sergiledi.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Bayern Münih Fenerbahçe sadio mane Spor Haberler

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