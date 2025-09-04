Haberler

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti

Herkesin konuştuğu antrenör Fenerbahçe'yi anında reddetti
Fenerbahçe'nin teknik direktör arayışları devam ederken, Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeness ile ilgili iddialar ortaya çıktı. Ancak Hoeness, Fenerbahçe ile anıldığı iddialarını reddetti. Grossaspach ile oynanan hazırlık maçı öncesi konuşan Hoeness, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadığını ve bu durumun söz konusu bile olmadığını ifade etti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları hız kesmeden sürerken gündeme gelen isimlerden biri olan Stuttgart teknik direktörü Sebastian Hoeness çıkan haberler hakkında açıklama yaptı.

Grossaspach ile oynanan hazırlık maçı öncesi bu iddialara dair konuşan deneyimli teknik direktör, böyle bir ilginin olmadığını dile getirdi.

"SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL"

Hoeness açıklamasında "Herhangi bir şey duymadım. Bu kesinlikle söz konusu bile değil. Medya bunu büyük bir haber olarak görüyor ama benim için söz konusu değil" sözlerini sarf etti.

Haberler.com / Numan Darğın - Spor
