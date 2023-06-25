Herkes Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun'un birlikte çektirdiği fotoğrafı konuşuyor

Ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve İsmail Filiz ile Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ve Manchester City'nin dünyaca ünlü yıldızı Kyle Walker'ın birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı salladı. Herkes "Bu 4'lü nasıl bir araya geldi?" yorumunda bulunurken, 4 ismin de tatil için Antalya'yı tercih ettiği ve aynı otelde konakladığı ortaya çıktı.

Sezonun bitmesiyle dünyaca ünlü futbolcular da tatil için Antalya'yı tercih ediyor. Bu isimlerden biri olan Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ın ünlü oyuncular Tolgahan Sayışman ve İsmail Filiz'in yanı sıra Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un da aralarında bulunduğu grupla çektirdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ses getirdi.

"HERKES AYNI SORUYU SORDU"

Tolgahan Sayışma, Cenk Tosun, İsmail Filiz ve Kyle Walker'ın birlikte çektirdiği fotoğraf sosyal medyayı sallarken, herkes "Bu 4'lü nasıl bir araya geldi?" yorumunda bulundu.

AYNI OTELİ TERCİH ETTİLER

4 ünlünün de tatilini Antalya'da sürdürdüğü ve konaklama için aynı oteli tercih ettiği ortaya çıktı.

Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun