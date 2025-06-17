Herkes tatildeyken Mert Hakan Yandaş'tan şaşırtan hareket! Bakın ne yaptı

Fenerbahçe'nin tecrübeli orta sahası ve kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, geride kalan sezonun son bölümünde ayak bileğinde oluşan enfeksiyon sebebiyle sahalardan uzak kalmıştı. Ameliyat olan ve bir süre hastanede tedavi gören 30 yaşındaki futbolcu, hafif antrenmanlara başladı.

HERKES TATİLDE O ANTRENMANDA

Günün büyük bölümünü Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde geçiren Mert Hakan Yandaş, hazırlıklarını salon çalışması ve yavaş tempoda düz koşuyla sürdürüyor. Yeni sezon öncesi gerçekleşecek olan kamp öncesi hazır hale gelmeyi hedefleyen tecrübeli orta saha, 8 Temmuz'da takıma katılacak. 8 Temmuz'da İstanbul'da hazırlıklarına başlayacak olan Fenerbahçe, 14 Temmuz'da ise Portekiz'e giderek 27 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

TAKIMDAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'a Süper Lig ekiplerinden teklifler gelmeye devam ediyor. Ancak 30 yaşındaki futbolcunun bu tekliflere sıcak bakmadığı ve kariyerine Sarı-lacivertli takımda devam etmek istediği öğrenildi. Tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan'ın Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Öte yandan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kariyerinde 149 maçta 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.