Herkes sebebini merak ediyor: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Beşiktaş'ta yeni başkan Serdal Adalı'nın teknik direktörlük için ilk sıraya yazdığı Sergen Yalçın, ikili arasında yapılan görüşmede siyah-beyazlıların teklifini reddetti. Deneyimli teknik adam, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi. Başkan Adalı da bu gelişme üzerine diğer alternatiflere yöneldi.
Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.
SERGEN YALÇIN, TEKLİFİ REDDETTİ: SEBEBİ KARDEŞİNİN RAHATSIZLIĞI
Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. TRT Spor'un haberine göre; Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.
BEŞİKTAŞ ALTERNATİFLERE YÖNELECEK
Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacak.