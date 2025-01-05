Herkes sebebini merak ediyor: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti

Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı, teknik direktörlük görevi için bir numaralı adayı olan Sergen Yalçın ile görüştü. Adalı ile deneyimli teknik adam arasındaki görüşmeden anlaşma çıkmadı.

SERGEN YALÇIN, TEKLİFİ REDDETTİ: SEBEBİ KARDEŞİNİN RAHATSIZLIĞI

Teknik direktör Sergen Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teklifini reddetti. TRT Spor'un haberine göre; Yalçın, yoğun bakımda olan kardeşi Gürsoy Yalçın'ın tedavisiyle ilgilenmek istediği için görevi kabul edemeyeceğini söyledi ve Adalı ile yaptığı görüşme olumsuz sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ ALTERNATİFLERE YÖNELECEK

Sergen Yalçın ile anlaşamayan Serdal Adalı yönetimi, alternatif isimleri takımın başına getirmek için görüşmelerine hız kazandıracak. Başkan Serdal Adalı, Sergen Yalçın'a alternatif olarak belirlediği yabancı teknik direktörlerden Niko Kovac, Razvan Lucescu, Slaven Bilic gibi isimlerle görüşmelerde bulunacak.