Herkes onu konuşuyor! Ziraat Türkiye Kupası'na damga vuran kaleci
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 1-0 kazanan Alanyaspor, kupaya 3 puanla başladı. Alanyaspor kalecisi Paulo Victor, yaptığı kurtarışlarla geceye damga vurdu. Trabzonspor ise kupadaki ilk maçından puansız ayrıldı.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Papara Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazandı.

TEK GOL GÜVEN YALÇIN'DAN

Karşılaşmanın tek golü 17. dakikada milli futbolcu Güven Yalçın'dan geldi. Bu gol, Alanyaspor'a grup aşamasındaki ilk galibiyetini getirdi.

ALANYASPOR 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasına 3 puanla başladı. Ligde zirve mücadelesi veren Trabzonspor ise kupadaki ilk maçından puansız ayrıldı.

PAULO VICTOR GECEYE DAMGA VURDU

Alanyaspor kalecisi Paulo Victor, yaptığı kurtarışlarla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Deneyimli file bekçisi;

  • 78. dakikada yakın mesafeden yapılan kafa vuruşunu,
  • 83. dakikada karşı karşıya pozisyonu,
  • 90+4. dakikada yine net bir fırsatı önledi.
  • Paulo Victor, karşılaşmayı toplam 8 kurtarışla tamamladı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun bir sonraki haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak. Alanyaspor ise sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

