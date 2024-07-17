Üye Girişi
Haberler

Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filenin Sultanları'nın yıldız voleybolcusu Melissa Vargas imaj değiştirdi. Saçlarını Kanarya sarısı'na boyatan ve o anları sosyal medyasından paylaşan 24 yaşındaki Vargas'ın sapsarı saçları, kısa sürede gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve şimdilerde Filenin Sultanları'yla 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Melissa Vargas, yeni imajıyla gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Yıldız isim, bu kez de saçlarını boyattığı ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Saçlarını Kanarya sarısı yapan Vargas'ın bu hali kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte Vargas'ın yeni saçları:

Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas saçlarını boyattı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Filenin Sultanları Melissa Vargas Fenerbahçe Voleybol Magazin Spor Haberler

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

Bomba Soylu iddiası: İstifa edip yeni partiyle seçimlere hazırlanacak

 Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

Yunan bakan Türkiye'yi hedef aldı, MSB'de yanıt gecikmedi: Düzeysiz yalan ve iftira dolu

 Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

Mustafa Sarıgül: Hakkımda yayımlanan video montaj, şantaj, tehdit içeriklidir

 Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi

Televizyon tamircisi gittiği evde dehşet saçtı! Biri çocuk 4 kişinin kafasını çekiçle ezdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title