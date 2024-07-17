Herkes onu konuşuyor! Melissa Vargas'ın son halini görenler tanıyamıyor

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe ile sözleşme yenileyen ve şimdilerde Filenin Sultanları'yla 2024 Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan Melissa Vargas, yeni imajıyla gündem oldu.

GÜNDEM OLDU

Yıldız isim, bu kez de saçlarını boyattığı ve sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf olay oldu. Saçlarını Kanarya sarısı yapan Vargas'ın bu hali kısa sürede büyük ilgi gördü.

İşte Vargas'ın yeni saçları: