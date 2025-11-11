Haberler

Vergi rekortmeni bile olmuştu! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu

Vergi rekortmeni bile olmuştu! İşte bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yürüttüğü bahis soruşturmasında PFDK'ya sevk edilen 1024 futbolcu arasında yalnızca bir yabancı futbolcu yer aldı. O isim Konyaspor'un Senegalli yıldızı Alassane Ndao.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Bahis oynadığı iddia edilen 1024 futbolcu arasında tek yabancı futbolcu Konyaspor forması giyen Alassane Ndao oldu.
  • Alassane Ndao, Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti. 1024 futbolcu içinde bahis oynadığı iddia edilen tek yabancı futbolcu Konyaspor forması giyen Alessane Ndao oldu. Ndao, Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmayı başarmıştı.

TFF'DEN TARİHİ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglerde yürütülen bahis soruşturması kapsamında 27'si Süper Lig'den olmak üzere toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. Soruşturma, futbol camiasında büyük yankı uyandırırken, listede yer alan tek yabancı futbolcu Alassane Ndao oldu.

NDAO LİSTEDE TEK YABANCI OLARAK DİKKAT ÇEKTİ

Süper Lig ekibi Konyaspor forması giyen Senegalli futbolcu Alassane Ndao, PFDK'ya sevk edilen isimler arasında tek yabancı futbolcu olarak dikkat çekti. Ndao'nun, bahis oynanan sitelere nasıl kayıt olduğu ve sürecin nasıl işlediği futbolseverler arasında merak konusu oldu.

KONYA'DA EN FAZLA VERGİ ÖDEYENLER ARASINDAYDI

Geçtiğimiz günlerde Konya'da en fazla gelir vergisi ödeyen 27. kişi olmayı başaran Ndao, saha dışındaki disipliniyle biliniyordu. Bu gelişme, futbol kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Konyaspor formasıyla 11 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Yeşil-beyazlıların hücum hattında önemli bir rol üstlenen Ndao'nun bu soruşturma sonrası nasıl bir süreçle karşılaşacağı merakla bekleniyor.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYaşar Kemal Alper:

Konya'da bu adam vergi rekortmeni olup 27. sıraya giriyorsa başka şeyleri düşünmek gerek.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

herseyi bahis konusu yaparsan olacağı bu utanmasalar mili maçlarda Erdoğan maça gelecek mi mac bitmeden stadı terkeder mi soyunma odasına inip furbolculari tebrik edermi gibi konuları bile bahse açacaklar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
