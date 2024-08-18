Durdurabilene aşk olsun! Ciro Immobile, gelir gelmez Süper Lig'in tozunu attırmaya başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede ilk yarısına konuk takımın 23. saniyedeki golünün yanı sıra siyah-beyazlıların golcüsü Ciro Immobile de damga vurdu.

10 DAKİKADA 2 GOL BİRDEN ATTI

Beşiktaş'ın yeni transferi Immobile, Süper Kupa maçının ardından ligde de goller atmaya başladı. Yıldız golcü, Antalyaspor'un 23. saniyede öne geçtiği maçın 13. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ligdeki ilk golünü attı. İtalyan forvet, 23. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve takımını 1-0 yenik durumdan 2-1 üstünlüğe taşıdı.

3 MAÇTA 4 GOL

Ciro Immobile, Beşiktaş formasıyla çıktığı 3 maçta 4. golünü kaydetmeyi başardı. 34 yaşındaki yıldız golcü, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ettikleri Süper Kupa maçında da rakip fileleri 2 kez havalandırmıştı.