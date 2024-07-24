Üye Girişi
Haberler

Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Lugano'yu 4-3 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında attığı 3 golle galibiyette başrol oynayan isim olan Edin Dzeko, Türk futbol tarihine geçti. 38 yaşındaki Boşnak golcü, yaptığı hat-trick ile Shabani Nonda'yı geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı futbolcu oldu.

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup ederken, sarı-lacivertlilerin golcü ismi Edin Dzeko da karşılaşmada 3 gol atarak müthiş bir performans gösterdi. Boşnak yıldız, attığı bu gollerle adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

HAT-TRICK YAPTI

Maçın 45+1. dakikasında penaltıdan topu ağlara gönderen Edin Dzeko, ikinci yarının henüz ilk saniyelerinde Tadic'ten aldığı pası ceza alanında yaptığı düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. Lugano'nun skoru 2-2'ye getirmesinden birkaç dakika sonra yine sahneye çıkan Edin Dzeko, Szymanski'nin kaptığı ve ceza alanına gönderdiği topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek hat-trick yaptı.

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Lugano filelerine üç gol gönderen Edin Dzeko, (38 yaş 128 gün), Shabani Nonda'yı (32 yaş, 2009'da Galatasaray formasıyla) geride bırakarak Avrupa kupaları tarihinde bir Türk takımı formasıyla hat-trick yapan en yaşlı isim oldu.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Shabani Nonda Edin Dzeko Fenerbahçe Fenerbahçe Edin Dzeko Futbol Lugano Lugano Futbol Spor Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Erdoğan: Kimse bize merhamet dersi vermeye kalkışmasın, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz

Bakmadan Geçme

2024 KPSS Ön Lisans ne zaman? KPSS Ön Lisans sınavına kimler girebilir? Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? 1 haftalık gebelikte mide bulantısı olur mu? Sosis Partisi: Gıdatopya konusu ne? Sosis Partisi animasyonu yasaklandı mı, neden? 2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500

Yorumlar (3)

BeyEfendi:

icardi micardi boş arkadaş forvet dediğin budur. Helal olsun Dzeko..

22
7
yanıtYanıtla
Bahtiyar Kalır:

adam adam.

4
0
yanıtYanıtla
Karaşal:

Feneri yine kaos bekliyor. Şimdi bu adam yedekmi bekleyecek?

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title