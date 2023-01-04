Herkes o sesi merak ediyordu! Gözlerden kaçmayan detayla ilgili Yayıncı kuruluştan açıklama geldi

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçının VAR kayıtlarını açıkladı. Fakat VAR kayıtlarına damga vuran bir konu akıllarda soru işareti yarattı. Kayıtlarda hakemlerin konuşması esnasında arka plandan gelen WhatsApp bildirim sesi oldukça konuşuldu. Konuyla alakalı yayıncı kuruluştan bir açıklama geldi. Yaşanan bu tartışmaların ardından yayıncı kuruluş canlı yayında açıklama yaparak WhatsApp sesinin kendilerinden kaynakladığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanan Sivasspor- Galatasaray karşılaşmasında iptal olan golle ilgili yayınlanan VAR kayıtlarında tartışma yaratan bir konu daha ortaya çıktı. VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan WhatsApp bildirim sesinin gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Paylaşılan VAR kayıtları videosunda net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

WHATSAPP BİLDİRİM SESİ AKILLARI KARIŞTIRDI

VAR kayıtlarında hakem ile VAR'ların konuşması esnasında arka plandan WhatsApp bildirim sesinin gelmesi dikkat çekti. Paylaşılan VAR kayıtları videosunun 62. saniyesinde net bir şekilde duyulan bu ses, sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.

YAYINCI KURULUŞTAN AÇIKLAMA GELDİ

Akılları karıştıran bildirim sesiyle alakalı açıklama yapan yayıncı kuruluş, VAR odasındaki tek bilgisayarın TFF'ye VAR konusunda hizmet veren şirketin çalışanına ait olduğu, hakemlerin ise önlerinde sadece monitör olduğunu belirtti. Yayıncı kuruluş, WhatsApp sesinin kendilerinden kaynakladığını açıkladı.