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Herkes neden sürdüğünü merak ediyordu! Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

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Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülmüştü. Portekizli yıldızın ojelerinin sırrı ortaya çıktı. Ronaldo'nun bu yöntemle ayak tırnaklarında mantar enfeksiyonlarının oluşmasını önlediği öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerdeki paylaşımında ayak parmaklarına siyah oje sürdüğü görülen Cristiano Ronaldo'nun bunu neden yaptığı ortaya çıktı.

OJELERİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Milyonlarca hayranı olan ve büyük ilgiyle takip edilen Portekizli yıldızın oje sürme nedeninin, ayak tırnaklarında oluşabilecek mantar enfeksiyonlarını önlemek olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE SÜRMÜŞTÜ

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla 2016'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazandıktan sonra tatilde ayak parmaklarında ojeyle görüntülenmişti. Ayrıca yıldız futbolcunun ojelerinde siyah rengi tercih etmesinin nedeni güneş ışığının emilmesini sağlayarak mantar ve bakteriler için uygun bir ortam oluşmaması olarak gösterildi.

Herkes neden sürdüğünü merak ediyordu! Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

Herkes neden sürdüğünü merak ediyordu! Ronaldo'nun ojelerinin sırrı ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

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