Herkes ne olacağını merakla bekliyordu! Ali Koç, Mourinho hakkındaki son kararını verdi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertlilerin yüksek divan kurulu olağan toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Koç, teknik direktör Jose Mourinho'nun takımındaki geleceğiyle ilgili tartışmalara da son noktayı koydu.

"KİM KAZANIRSA KAZANSIN GELECEKTİ"

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde;

"Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı 5 teknik direktöründen biri olan, başarıları ortada olan Mourinho'yu hem başkan sayın Aziz Yıldırım hem de biz istedik. Netice itibarıyla kim kazanırsa kazansın gelecekti. Camiamız tarafından coşkuyla, sevinçle, umutla, motivasyonla karşılandı. Tüm dünyada yankı uyandıran bir transfer oldu.

"İSMAİL HOCAYI DA ELEŞTİREN BİR CAMİAYIZ"

Mourinho ile hedefimiz sadece bugünü değil geleceği de planlamak ve teknik açıdan istikrar sağlamaktı hedefimiz. Sizin beğenmeme, eleştirme lüksünüz var. Biz de 99 puan alan İsmail Hoca'yı da eleştiren bir camiayız. Son yıllarda aldığımız puanlar, şampiyon olduğumuz yılların üstünde. Bu yıl da öyle olacak. Hocamızın istediği transferler ile sürece erken başladık.

"FENERBAHÇE TARİHİNİN EN DEĞERLİ KADROSUNU KURDUK"

Transfer planlamamızın çoğunu yaz kampı başlamadan bitirdik. Bunun da maliyeti oluyor. Bu sefer de biraz pahalıya olmakla birlikte planlamamızı yaptık. Çok daha cesur bir planlama yaptık. Neticesinde Fenerbahçe tarihinin futbolcu açısından en değerli kadrosunu ve doğal olarak da en yüksek bütçeli takımını kurduk. Kaliteli, deneyimli, mücadele gücü yüksek, hem Türkiye'de hem Avrupa'da kaliteli bir takım kurduğumuzu düşünüyorduk. Spor kamuoyu da bunu ifade ediyordu.

"BAŞARISIZLIK VARSA SORUMLU BAŞKANDIR"

Ben hiç kimseyi mazeret göstermedim. Başarısızlık varsa, hayal kırıklığı varsa tek sorumlusu başkandır dedim. Bu sorumluluğu, yükü, hakaretleri, iftiraların altında ezilmedim, kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Şunu söyleyebilirim; futbol yapılanması açısından bence ben ve arkadaşlarım, takdir sizlerindir, elimizden gelenin, elimizdeki maddi güçle yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Futbol, planla ve doğru kadro mühendisliğiyle, büyük yatırımlarla değil mücadeleyle, adaletle ve bazen de şansla yazılan bir hikayedir.

"AYNI ELEŞTİRİYİ BİZ DE YAPTIK"

Kayseri maçıyla ilgili demin bir eleştiri yapıldı. 82. dakikada şöyle böyle yaptık diye. İnanın herhalde Fenerbahçeliyim diyenlerin yüzde 95'i, biz de dahil aynı eleştiriyi yaptık. Bazen futbolda aklın mantığın algılayamayacağı şeyler oluyor. İnişler çıkışlar olmasına rağmen takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olarak konumlandırdık.

"HEPİMİZİ ÇILDIRTACAK KALİTEDE FUTBOL VARDI"

Devre arasında Fenerbahçe tarihinin en başarılı ara transferini geçirdik. Yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık. Bize göre güçlü olan yapımızı daha da sağlam bir zemine oturttuk. Kalite, mücadele gücü açısından doğru yolda olduğumuzun göstergesiydi. Yeri geldi hepimizi çıldırtacak kalitede futbol vardı ama o maçları da kazandık.

"HOCA KONUSUNDA İSTİKRARDAN YANAYIZ"

Samandıra'ya gittim hocayla ve futbolcularla konuştum. Biz yönetim olarak takımın başını dik tutarız, destek veririz. Kadroyu biz yapmadık, yapmayız. Futbolcularımıza inanıyoruz, destekliyoruz. Hoca konusunda istikrardan yanayız. Jose Mourinho ile iki sene kontrat yaptık. Bunu da ifade etmek istiyorum.

"MOURINHO DA ÖĞRENİYOR"

Kim bilir, önümüzdeki haftalarda neler olacağını... Jose Mourinho'ya buraya ilk geldiğinde 'Burası her yere benzemez', aslında hiçbir yere benzemez. 'Ne kadar büyük hoca olursan ol, bir önceki Portekizli hocamız da aynı hatayı yaptı, ülkeyi iyi tanı, bu sene ne olur bilmiyorum, seneye şampiyon olacağız. Bu sene şampiyon olursan arka arkaya şampiyon oluruz ama bu ülke hiçbir yere benzemez' dedim. O da öğreniyor."