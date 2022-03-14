Herkesin aklını kemiren iddiaya cevap verdi! Görevden alınan Fırat Aydınus'tan tek cümlelik gönderme - Haberler

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Herkesin aklını kemiren iddiaya cevap verdi! Görevden alınan Fırat Aydınus'tan tek cümlelik gönderme

Ömer Özarslan - Spor
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MHK'nın görevden aldığı tecrübeli hakem Fırat Aydınus, sonunda suskunluğunu bozdu. Hakkında çıkan iddiaları yalanlayan Aydınus, görevden alınmasıyla ilgili karara "Türk futbolu için hayırlı olsun" dedi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de düdük çalan aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Hüseyin Göçek gibi hakemlerin de yer aldığı 13 ismi görevinden almıştı.

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Görevden alınan Fırat Aydınus suskunluğunu bozdu

GÜNDOĞDU'NUN AÇIKLAMALARI KAOS ÇIKARTTI

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu tarafından Türk sporuna bomba gibi düşen 13 hakemin görevden alınması kararı sonrasında spor kamuoyu günlerce bu kararı tartıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yayıncı kuruluşa çıkıp canlı yayında konuyla ilgili açıklamalar yapsa da kamuoyu bu cevaplardan tatmin olmadı.

Herkes ne diyeceğini merak ediyordu! Görevden alınan Fırat Aydınus suskunluğunu bozdu

"KAFAMI ATTIRMASINLAR"

Verilen karar sonrasında görevden alınan 13 hakemden birisi olan Fırat Aydınus, kendisiyle ilgili "Beni konuşturmasınlar, benim kafamı attırmasınlar" sözlerini söylediği iddialarını reddetti. Fanatik'teki haberde gazetecilere konuşan Aydınus'un, 13 hakemin görevden alınmasıyla ilgili karara "Türk futbolu için hayırlı olsun" cevabını verdiği aktarıldı.

Ömer Özarslan - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır, Mhk, TFF, Spor, Haberler

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Yorumlar (2)

Abdo Kulo:

Türk fubolunun önü açılacak. Hayırlı olsun Herkese

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İstedikleri takımları yıllarca şampiyon yapıp yıllarca istediklerini küme düşürdüler, Futbolun katili Türk hakemleri bu kadar NET,

Cevap Yaz 9 27 Yayından Kaldır
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