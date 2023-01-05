40 yıl düşünülse kimsenin aklına gelmez! Ronaldo'nun eski Beşiktaşlıya dedikleri ortaya çıktı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olan Ronaldo, ilk antrenmanına çıkmadan önce takım arkadaşlarıyla bir araya geldi. Portekizli yıldızın, soyunma odasında Beşiktaş'ın eski golcüsü Aboubakar ile yaptığı kısa süreli konuşma futbolseverler tarafından merak konusu oldu. İkilinin arasında geçen diyalogda Ronaldo'nun Aboubakar'a Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan selam getirdiği öğrenildi.

Cristiano Ronaldo, yeni kulübünde ilk antrenmanına çıkmadan önce soyunma odasında takım arkadaşlarıyla tanıştı. Tüm futbolcuların tek tek elini sıkan Ronaldo, sıra Aboubakar'a geldiğinde Kamerunlu golcüye sarıldı ve ikili arasında kısa bir konuşma gerçekleşti.

RONALDO, ABOUBAKAR'A NE DEDİ?

İkili arasında yaşanan konuşmada Ronaldo, Aboubakar'a Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha'dan selam getirdiğini söyledi. Ronaldo, "Noronha sana sevgilerini gönderdi" derken Aboubakar, Portekizli yıldıza gülümseyerek teşekkür etti.

PORTEKİZLİ DOKTOR ABOUBAKAR'I AMELİYAT ETMİŞTİ

Aboubakar'ın Porto'da oynadığı dönem dizinden ağır bir sakatlık geçirdiği öğrenildi. O dönem Kamerunlu yıldızın ameliyatını Portekiz Milli Takımı'nın doktoru Joao Carlos Noronha gerçekleştirmişti. Öte yandan Vincent Aboubakar'ın adı, Cristiano Ronaldo ile yollarını ayıran Manchester United ile anılıyor.