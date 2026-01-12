Haberler

Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Güncelleme:
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu, özellikle Süper Kupa finalinin ardından daha çok hissedildi. Afrika Uluslar Kupası'nda 5 maçta 4 gol 2 asist yapan Osimhen, Nijerya'yı yarı finale taşıdı. Nijerya'nın maç takvimine göre yıldız golcünün İstanbul'a dönüşünün en erken 18 Ocak'ta olması bekleniyor.

Galatasaray'da Victor Osimhen'in yokluğu özellikle Süper Kupa finalinin ardından daha da hissedilir hale geldi. Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya ile yarı finale çıkan yıldız golcünün, en erken 18 Ocak'ta İstanbul'a dönmesi bekleniyor.

FORVETTE SIKINTI BÜYÜDÜ

Galatasaray, başta Süper Kupa finali olmak üzere son dönemde en büyük problemi hücum hattında yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Afrika Uluslar Kupası'na giden Victor Osimhen'in eksikliği, takımın gol yollarındaki üretkenliğini doğrudan etkiledi.

ICARDI İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Haberde Mauro Icardi ile ilgili de çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Icardi'nin kilo fazlası bulunduğu, ayrıca yeni sözleşme imzalamadığı için moralsiz olduğu ve bunun performansına yansıdığı öne sürüldü. Bu tabloyla birlikte Osimhen'in yokluğunun daha fazla "aranır" hale geldiği ifade edildi.

AFRİKA KUPASI'NDA PARLADI, NİJERYA'YI YARI FİNALE TAŞIDI

27 yaşındaki Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı da öne çıktı. Yıldız golcünün turnuvada çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist ürettiği, Nijerya'yı da bu katkısıyla yarı finale taşıdığı belirtildi.

DÖNÜŞ TARİHİ: EN ERKEN 18 OCAK

Nijerya'nın yarı finalde 14 Ocak'ta Fas ile karşılaşacağı aktarıldı. Nijerya kaybederse 17 Ocak'ta üçüncülük, kazanırsa 18 Ocak'ta final oynayacak. Bu takvime göre Osimhen'in dönüşünün en erken 18 Ocak olacağı ifade edildi. Galatasaray taraftarının yıldız oyuncunun dönüşünü sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.

GALATASARAY'DA 16 MAÇTA 12 GOL

Osimhen'in Galatasaray performansı da dikkat çekti. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı formayla bu sezon 16 maçta 12 gol kaydettiği bilgisi paylaşıldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSabahattin Karaali:

dön artık yaşayan efsane sensiz olmuyor

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Osımenin maç programına göre federasyonda kupa maçı ayarlıyor.. adaletin ağbabaları....!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

