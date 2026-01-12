Herkes merakla bekliyordu! İşte Osimhen'in Galatasaray'a döneceği tarih
Galatasaray'da Osimhen'in yokluğu, özellikle Süper Kupa finalinin ardından daha çok hissedildi. Afrika Uluslar Kupası'nda 5 maçta 4 gol 2 asist yapan Osimhen, Nijerya'yı yarı finale taşıdı. Nijerya'nın maç takvimine göre yıldız golcünün İstanbul'a dönüşünün en erken 18 Ocak'ta olması bekleniyor.
FORVETTE SIKINTI BÜYÜDÜ
Galatasaray, başta Süper Kupa finali olmak üzere son dönemde en büyük problemi hücum hattında yaşıyor. Sarı-kırmızılılarda Afrika Uluslar Kupası'na giden Victor Osimhen'in eksikliği, takımın gol yollarındaki üretkenliğini doğrudan etkiledi.
ICARDI İÇİN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR
Haberde Mauro Icardi ile ilgili de çarpıcı değerlendirmeler yer aldı. Icardi'nin kilo fazlası bulunduğu, ayrıca yeni sözleşme imzalamadığı için moralsiz olduğu ve bunun performansına yansıdığı öne sürüldü. Bu tabloyla birlikte Osimhen'in yokluğunun daha fazla "aranır" hale geldiği ifade edildi.
AFRİKA KUPASI'NDA PARLADI, NİJERYA'YI YARI FİNALE TAŞIDI
27 yaşındaki Victor Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'ndaki performansı da öne çıktı. Yıldız golcünün turnuvada çıktığı 5 maçta 4 gol ve 2 asist ürettiği, Nijerya'yı da bu katkısıyla yarı finale taşıdığı belirtildi.
DÖNÜŞ TARİHİ: EN ERKEN 18 OCAK
Nijerya'nın yarı finalde 14 Ocak'ta Fas ile karşılaşacağı aktarıldı. Nijerya kaybederse 17 Ocak'ta üçüncülük, kazanırsa 18 Ocak'ta final oynayacak. Bu takvime göre Osimhen'in dönüşünün en erken 18 Ocak olacağı ifade edildi. Galatasaray taraftarının yıldız oyuncunun dönüşünü sabırsızlıkla beklediği kaydedildi.
GALATASARAY'DA 16 MAÇTA 12 GOL
Osimhen'in Galatasaray performansı da dikkat çekti. Yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı formayla bu sezon 16 maçta 12 gol kaydettiği bilgisi paylaşıldı.