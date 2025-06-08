Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi

Herkes merak ediyordu! Osimhen, Al Hilal'in teklifine son kararını verdi
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Napolili futbolcu Victor Osimhen, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in teklifini beşinci kez reddetti. Osimhen'in öncelikli hedefinin Avrupa'da oynamak olduğu öğrenildi.

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Napolili futbolcu Victor Osimhen'in Al Hilal'e olası transferinde sıcak bir gelişme yaşandı.

BEŞİNCİ KEZ REDDETTİ

İtalyan Gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Osimhen, Al Hilal'in kendisine yaptığı yıllık 35 milyon euro ve 10 milyon euro bonus teklifini beşinci kez reddetti. Yıldız golcünün bu teklife ikna olmadığı belirtildi. Öte yandan Osimhen'in yakın arkadaşı Buchi Laba da golcü oyuncunun Avrupa'da bir takıma transfer olmak istediğini ve Avrupa'ya öncelik verdiğini, Al Hilal defterini ise tamamen kapattığını açıkladı.

NAPOLI AL HILAL'E YEŞİL IŞIK YAKIYOR

Nijeryalı oyuncunun transferinde bir başka gelişme de kulüpler bazında yaşandı. Napoli, Al Hilal'den gelen 75 milyon euroluk teklife yeşil ışık yaktı ve Osimhen'i Suudi ekibine transfer için ikna etme çalışmalarına başladı. 26 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon hangi takımda forma giyeceği merakla bekleniyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

bıktım at imzanı da kurtulalım senden. yoksa bizim başgan 130 milyon euromuzu yakacak

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Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Editör arda güler haberleri gibi Osimhen haberleri sallamaya başladın yalan dolan. Adamın takıldığı mekanlar belli. Arabistan'da bulamayacağı türden mekanlar. 45 milyon güzel para olsa da idam edilmek istemez herhalde :)

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Haber Yorumlarıkadiroecal:

Transfermarkt haberine göre kesin gitmiş. Ama belli mi olur sonunda Taktiksel bir oyun çıkar 25 Milyona GS a gagalanır

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