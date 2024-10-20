Herkes Jose Mourinho'nun saçlarını konuşuyor
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun saçlarını boyattığı görüldü. Dünyaca ünlü antrenörün yeni saçları kısa sürede viral oldu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Mücadeleden önce değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho'nun saçlarındaki değişiklik dikkat çekti.
SAÇLARINI BOYATTI, OLAY OLDU
Daha önce beyaz olan saçlarını boyattığı görülen Portekizli antrenörün yeni tarzı kısa sürede viral oldu. Mourinho'nun yeni saç rengi sosyal medyada hayli konuşuldu.
İşte Mourinho'nun yeni saçları;