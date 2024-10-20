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Herkes Jose Mourinho'nun saçlarını konuşuyor

Herkes Jose Mourinho'nun saçlarını konuşuyor
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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun saçlarını boyattığı görüldü. Dünyaca ünlü antrenörün yeni saçları kısa sürede viral oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk oluyor. Mücadeleden önce değerlendirmelerde bulunan Jose Mourinho'nun saçlarındaki değişiklik dikkat çekti.

SAÇLARINI BOYATTI, OLAY OLDU

Daha önce beyaz olan saçlarını boyattığı görülen Portekizli antrenörün yeni tarzı kısa sürede viral oldu. Mourinho'nun yeni saç rengi sosyal medyada hayli konuşuldu.

İşte Mourinho'nun yeni saçları;

Herkes Jose Mourinho'nun saçlarını konuşuyorGörüntü: beIN SPORTS

Herkes Jose Mourinho'nun saçlarını konuşuyorGörüntü: beIN SPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe Samsunspor

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