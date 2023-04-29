Herkes İçin Spor Federasyonu'nda Başkanlık Seçimi Yapıldı

Eski başkan Yasin Bölükbaşı'nın istifası nedeniyle olağanüstü genel kurula gidilen Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) genel kurulu bugün Ankara'da yapıldı. Olağanüstü genel kurulda Kerim Çomoğlu ve Sinan Kartal başkanlık için yarıştı. Seçimde 112 delegeden 95 kişi oy kullandı. Yapılan oy sayımının ardından Kerim Çomoğlu 57, Sinan Kartal ise 38 oyda kaldı. Kerim Çomoğlu 57 oy ile HİS Federasyonu'nun başkanı oldu. 18 maddeden oluşan olağanüstü genel kurulda eski yönetim faaliyetleri, denetleme raporu ve mali raporları ibra edildi.

"TÜRK SPORUNA TÜM PAYDAŞLARIYLA HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Herkes İçin Spor Federasyonu'nun başkanlığına seçilen Kerim Çomoğlu'nun yönetimde Yusuf Sol, Atilla Yerlikaya, Emre Vefa Göktaş, Emre Doğru, Abdullah Öztürk, Prof Dr. Özcan Saygın, Kemal Kara, Mert Büke, Devrim Çubuklu ve Emir Gelen yer aldı.