Herkes futbolu bıraktı zannediyordu! Süper Lig'i sallayan yıldız 42 yaşında yine sahalarda

Benfica formasını 7 yıl giyen ve ardından Trabzonspor'a transfer olan Oscar Cardozo, mayıs ayında 42 yaşına girecek. Paraguaylı golcünün kariyerine hala devam ettiği ortaya çıktı.

2007'de transfer olduğu Benfica'da büyük başarılara imza atan Oscar Cardozo, Portekiz ekibinin tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Benfica formasıyla 293 maça çıkan Cardozo, 172 gol ve 38 asistlik skor katkısı verdi. Paraguaylı futbolcu, 2014'te ise 5 milyon euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Cardozo, Trabzonspor'da 2 sezon forma giyerken 66 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu, bordo-mavili ekipte 28 gol atarken 6 kez de asist yaptı.

2016'da Trabzonspor macerası sona eren Cardooz, Olympiakos'a transfer oldu. Burada sadece 1 sezon oynayan Paraguaylı, 34 maça çıktı ve sadece 3 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

2017'de ise Cardozo için yeni bir hikaye başladı. Paraguay 1. Ligi ekibi Libertad'a bonservissiz şekilde transfer olan golcü, şu anda aktif olarak bu takımda futbol kariyerini sürdürüyor.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

Mayıs ayında 42 yaşına girecek olan Oscar Cardozo bu sezon 8 maçta 2 gol ve 1 asistle 3 kez skor katkısı yapmayı başardı. Kariyerinde piyasa değeri 17.5 milyon euroya kadar ulaşan Cardozo'nun an itibarıyla piyasa değeri 200 bin euro olarak gösteriliyor.

Cardozo'nun son hali