Herkes, 'Fenerbahçe yaşlandırmış' diyor! Genel kurulda konuşan üyenin yaşı ağızları açık bıraktı

Fenerbahçe'nin olaylı mali genel kurulunda konuşan kongre üyesi Furkan Yapar'ın yaşı sosyal medyada gündem oldu. Kürsüde yaptığı konuşmada 21 yaşında olduğunu belirten Yapar'ın daha yaşlı gösterdiğini belirten kullanıcılar, "Fenerbahçe yaşlandırmış" yorumlarında bulundu.

Olayların damga vurduğu Fenerbahçe Olağan Mali Genel Kurul toplantısında bir kongre üyesinin konuşma yapmak için çıkığı kürsüde yaşını söylemesi sosyal medyada gündem oldu.

"21 YAŞINDAYIM"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Furkan Yapar yaptığı konuşmada, "21 yaşındayım, en şampiyon olduğumuz zamanki halimi çıkarıp göstereyim size telefonumdan, 13-14 yaşında çocuktuk." dedi. Yapar'ın konuşmasının ardından yaşı ise sosyal medyada gündem oldu.

"FENERBAHÇE YAŞLANDIRMIŞ"

Sosyal medyada Furkan Yapar'ın oldukça yaşlı göründüğünü belirten kullanıcılar, "Fenerbahçe yaşlandırmış" yorumlarında bulundu.

Yapılan yorumlar şöyle: