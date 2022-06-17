Dünyaca ünlü futbolcunun hesabı ele geçirildi! Herkes Fatih Terim paylaşımını konuşuyor
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Barcelona'nın dünyaca ünlü futbolcusu Ousmane Dembele'nin Twitter hesabı ele geçirildi. Bilgisayar korsanları, ele geçirdikleri hesaptan Fatih Terim ve Galatasaray paylaşımları yaptı.
Bilgisayar korsanları, Barcelona'nın Fransız yıldızı Ousmane Dembele'nin hesabını ele geçirdi. Hesaptan yapılan paylaşımlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi.
PROFİL FOTOĞRAFINA FATİH TERİM'İ KOYDULAR
Ousmane Dembele'nin ele geçirilen Twitter hesabının profilindeki fotoğraf Fatih Terim'in fotoğrafıyla değiştirildi. Hesaptan daha sonra ise "Şifre: Galatasaray, Barcelona'dan büyüktür" paylaşımı yapıldı. Instagram'dan hesabının çalındığını duyuran Fransız yıldız kısa süre içerisinde Twitter hesabını geri almayı başardı.
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