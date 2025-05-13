Herkes Fatih Terim'in evinin bahçesine astığı bayrağı konuşuyor
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki evine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı astı. Terim'in bu hareketi 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde yapması da dikkat çekti.
Süper Lig devi Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için artık bir puan yeterken sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki evine 5 yıldızlı bayrağı şimdiden astı.
EVİNİN BAHÇESİNE ASTIRDI
Fatih Terim'in bu hareketi 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde yapması dikkat çekti. Fatih Terim'in 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde, Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı bayrağı Bodrum'daki evinin bahçesine astığı görüldü.
12 MAYIS'TA NE OLDU?
Öte yandan 12 Mayıs 2012'de oynanan süper finalde, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı. Kadıköy'deki mücadele 0-0 biterken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.
İşte o bayrak;