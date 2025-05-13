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Herkes Fatih Terim'in evinin bahçesine astığı bayrağı konuşuyor

Herkes Fatih Terim'in evinin bahçesine astığı bayrağı konuşuyor
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki evine 5 yıldızlı Galatasaray bayrağı astı. Terim'in bu hareketi 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde yapması da dikkat çekti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için artık bir puan yeterken sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim, Bodrum'daki evine 5 yıldızlı bayrağı şimdiden astı.

EVİNİN BAHÇESİNE ASTIRDI

Fatih Terim'in bu hareketi 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde yapması dikkat çekti. Fatih Terim'in 12 Mayıs galibiyetinin yıl dönümünde, Galatasaray'ın 25. Şampiyonluğunu temsilen 5 yıldızlı bayrağı Bodrum'daki evinin bahçesine astığı görüldü.

12 MAYIS'TA NE OLDU?

Öte yandan 12 Mayıs 2012'de oynanan süper finalde, Fenerbahçe ve Galatasaray karşılaştı. Kadıköy'deki mücadele 0-0 biterken Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti.

İşte o bayrak;

Herkes Fatih Terim'in evinin bahçesine astığı bayrağı konuşuyor

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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