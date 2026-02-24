Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları için geri sayım tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik karşılaşmalar bugün ve 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY JUVENTUS DEPLASMANINDA

İlk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanşta çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçerek adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

RÖVANŞ PROGRAMI (TSİ)

Bugün:

20.45 Atletico Madrid – Club Brugge

23.00 Bayer Leverkusen – Olympiakos

23.00 Inter – Bodo/Glimt

23.00 Newcastle United – Karabağ

Yarın:

20.45 Atalanta – Borussia Dortmund

23.00 Juventus – Galatasaray

23.00 Paris Saint-Germain – Monaco

23.00 Real Madrid – Benfica

Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı rövanş maçlarında son 16 bileti alan takımlar netlik kazanacak.