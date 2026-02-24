Haberler

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off rövanşları bugün başlıyor; Galatasaray, 5-2 kazandığı ilk maçın ardından çarşamba günü Juventus deplasmanına çıkacak.

  • UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları 24 ve 25 Şubat tarihlerinde oynanacak.
  • Galatasaray, Juventus ile rövanş maçını 25 Şubat TSİ 23.00'te İtalya'da oynayacak.
  • Rövanş maçları sonucunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna katılacak takımlar belirlenecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları için geri sayım tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda kritik karşılaşmalar bugün ve 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY JUVENTUS DEPLASMANINDA

İlk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup ederek büyük avantaj yakalayan Galatasaray, rövanşta çarşamba günü TSİ 23.00'te İtalya'da sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, turu geçerek adını son 16'ya yazdırmak istiyor.

RÖVANŞ PROGRAMI (TSİ)

Bugün:

  • 20.45 Atletico Madrid – Club Brugge
  • 23.00 Bayer Leverkusen – Olympiakos
  • 23.00 Inter – Bodo/Glimt
  • 23.00 Newcastle United – Karabağ

Yarın:

  • 20.45 Atalanta – Borussia Dortmund
  • 23.00 Juventus – Galatasaray
  • 23.00 Paris Saint-Germain – Monaco
  • 23.00 Real Madrid – Benfica

Avrupa'nın dev kulüplerinin sahne alacağı rövanş maçlarında son 16 bileti alan takımlar netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYorumcu Davut :

Allah'ım sen nasip etmeyeceğini hayal ettirmezsin. Var bir hayalimiz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

