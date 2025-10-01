Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek. Futbolseverlerin gözü ise Villarreal - Juventus karşılaşmasında olacak.

TARİHTEKİ TEK EŞLEŞME

İki ekip bugüne kadar Avrupa'da sadece bir kez karşılaştı. 2021/22 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Villarreal, sahasında 1-1 berabere kaldığı Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf olmuştu.

Villarreal, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 12 Avrupa maçında 7 galibiyet aldı, sadece 2 kez kaybetti. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 grup maçında yalnızca 3 galibiyet alabildi, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.

MAÇ TRT 1'DE ŞİFRESİZ

İtalyan devinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da forma giyeceği mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze.

Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Joao Mario; Kenan Yıldız, Conceiçao; David.