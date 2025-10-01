Herkes ekran başına! Milyonların beklediği heyecan şifresiz kanalda
Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Villarreal ile Juventus kozlarını paylaşacak. Tarihteki tek eşleşmede turu geçen Villarreal, istatistiklerde avantajlı görünüyor. İtalyan devinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da forma giyeceği mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı bu akşam oynanacak 9 maçla devam edecek. Futbolseverlerin gözü ise Villarreal - Juventus karşılaşmasında olacak.
TARİHTEKİ TEK EŞLEŞME
İki ekip bugüne kadar Avrupa'da sadece bir kez karşılaştı. 2021/22 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Villarreal, sahasında 1-1 berabere kaldığı Juventus'u deplasmanda 3-0 mağlup ederek turu geçen taraf olmuştu.
Villarreal, İtalyan takımlarına karşı oynadığı son 12 Avrupa maçında 7 galibiyet aldı, sadece 2 kez kaybetti. Juventus ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 grup maçında yalnızca 3 galibiyet alabildi, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı.
MAÇ TRT 1'DE ŞİFRESİZ
İtalyan devinde milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın da forma giyeceği mücadele TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Villarreal: Luiz Junior; Mourino, Rafa Marin, Veiga, Cardona; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze.
Juventus: Di Gregorio; Kelly, Bremer, Kalulu; Cambiaso, Koopmeiners, Locatelli, Joao Mario; Kenan Yıldız, Conceiçao; David.