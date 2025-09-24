Haberler

Herkes ekran başına! Milyonlarca kişinin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup mücadelesine başlıyor. İlk maçında Hırvatistan'ın güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı-lacivertliler, galibiyet hedefliyor. Maç, bu akşam TSİ 22.00'de Maksimir Stadı'nda oynanacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde grup mücadelesine başlıyor. Sarı-lacivertliler, ilk hafta maçında Hırvatistan'ın güçlü temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

DEV MAÇ ŞİFRESİZ KANALDA

Mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak. Fransız hakem Jerome Brisard düdük çalacak karşılaşmada Brisard'ın yardımcıları Alexis Auger ve Erwan Finjean olacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Thomas Leonard üstlenecek. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA SERÜVENİ

Sezona UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda başlayan Fenerbahçe, Hollanda ekibi Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselmişti. Ancak play-off'ta Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

İYİ BAŞLANGIÇ HEDEFİ

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı kupasında sahne alacak Fenerbahçe, Dinamo Zagreb deplasmanında galibiyet arayacak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig'de oynadığı son iki maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

RAKİP FORMDA

Ev sahibi Dinamo Zagreb ise Hırvatistan liginde bu sezon 7 maça çıktı. 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede bulunan Zagreb temsilcisi, formda kadrosuyla sahaya çıkacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
