Herkes ekran başına! İşte Gürcistan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

Maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.

Grubun diğer maçında TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.