Haberler

Herkes ekran başına! İşte Gürcistan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri

Herkes ekran başına! İşte Gürcistan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Herkes ekran başına! İşte Gürcistan-Türkiye maçının muhtemel 11'leri
Haber Videosu

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak. Karşılaşma, TSİ 19.00'da Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda başlayacak ve TV8'den naklen yayınlanacak. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabaka TV8'den naklen yayınlanacak.

Maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Davide Massa düdük çalacak. Türkiye, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek.

Grubun diğer maçında TSİ 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Gürcistan: Mamardashvili, Gocholeishvili, Goglichidze, Lochoshvili, Azarovi, Gagnidze, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
George Hagi'nin oğlu Ianis Hagi Alanyaspor'da

Hagi'nin oğlu Süper Lig'e geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.