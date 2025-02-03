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Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu?

Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu?
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 5. dakikada Ahmed Kutucu ile golü bulurken, Gaziantep cephesi ofsayt itirazında bulundu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Ahmed Kutucu'nun golüyle maçın başında öne geçerken, ev sahibi takımdan bu gole itiraz geldi.

OFSAYT MI, DEĞİL Mİ?

Gaziantep FK cephesi, Ahmed Kutucu'nun 5. dakikada bulduğu golde çektiği şut sırasında Roland Sallai'nin ofsaytta olduğu, kalecinin görüş açısını kapattığı ve bu nedenle ofsayt verilmesi gerektiği itirazında bulunuldu. Maçın hakemi Kadir Sağlam, VAR hakemi Fabio Maresca'nın incelemesini bekledi. Yaklaşık 1 dakika süren incelemenin ardından gol geçerlilik kazandı.

İşte o pozisyon;

Herkes bunu tartışıyor: Ahmed Kutucu'nun golünde ofsayt var mı, yok mu?GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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