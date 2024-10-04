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Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?

Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldığı maçta gol atan Ikaunieks'in bir süper markette reyon görevlisi olarak çalıştığı iddia edildi. Bu iddia, futbol dünyasında büyük şaşkınlık yarattı.

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

MARKETTE ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

MücadeledeRFS'nin ilk golünü atan Ikaunieks'in bir süper markette reyon görevlisi olarak çalıştığı öne sürüldü. O iddia çok konuşuldu.

Haberler.com / Kaan Güler - Spor

Galatasaray Letonya Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Halit:

Yorum yok nerdesiniz cin concular?????

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Köfteci Jardel:

Markette kasiyerlik yapıyormuş.. Muhahayt.

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