Herkes bunu konuşuyor! Galatasaray'a gol atan futbolcu market çalışanı mı?

Süper Lig devi Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kaldı.

MARKETTE ÇALIŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

MücadeledeRFS'nin ilk golünü atan Ikaunieks'in bir süper markette reyon görevlisi olarak çalıştığı öne sürüldü. O iddia çok konuşuldu.