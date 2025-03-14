Herkes bunları tartışıyor! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar

Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile deplasmanda karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında iki kez penaltı bekledi.

FENERBAHÇE'DEN ELLE OYNAMA İTİRAZI

Karşılaşmanın 39. dakikasında Youssef En-Nesyri'nin kafasıyla Talisca'ya indirmek istediği topa Rangerslı Leon-Aderemi Balogun'un elle müdahale ettiğini düşünen Fenerbahçeli futbolcular, gözünü hakeme çevirdi ve penaltı itirazında bulundu. Bir süre VAR ile iletişimde bulunan maçın hakemi Espen Eskas oyunun devam etmesini istedi.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1

BİR KEZ DAHA ELLE OYNAMA BEKLENTİSİ

Fenerbahçe, bu kez müsabakanın 56. dakikasında penaltı bekledi. Bu dakikada soldan ceza sahasına giren Filip Kostic'in şutu Rıdvan Yılmaz'dan sekti. Fenerbahçe cephesi, ilk yarıda olduğu gibi bu pozisyonda da penaltı itirazında bulundu. Hakem Espen Eskas, bu kez de oyunun devam etmesini istedi. Kısa süreli bir VAR kontrolünün ardından oyun yeniden başladı.

İşte o pozisyon;

GÖRÜNTÜ: TRT 1